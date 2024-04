Fitch reitera rating AA- da França e vê perspectiva estável, mas alerta para dívida em alta

A Fitch Ratings reiterou em AA- a nota soberana de longo prazo em moeda estrangeira da França, com perspectiva estável. Segundo a agência, a avaliação é sustentada pela economia grande e diversificada do país europeu, apesar da crescente dívida pública e uma dificuldade em implementar consolidação fiscal.

A instituição reduziu a previsão para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) francês este ano, de 1,1% para 0,8%, diante dos efeitos da fraqueza da economia da Alemanha. Para 2025, a Fitch espera uma expansão mais forte de 1,5%, em um cenário de juros e inflação mais baixos.

A agência afirma que a França tem o segundo maior nível de dívida geral do governo como proporção do PIB entre os soberanos com rating AA, em 110,6% no final de 2023. A previsão é de que essa métrica suba a 112,8% até 2027, de acordo com a análise.

"A França mantém o acesso a mercados de capitais profundos e líquidos, tanto a nível interno como externo, o que mitiga em grande medida os riscos decorrentes da eliminação progressiva por parte do BCE dos seus programas de compra de ativos", acrescenta.

A Fitch ressalta ainda que considera improvável que o governo francês consiga manter o déficit fiscal abaixo do teto de 3% estabelecido pela União Europeia.

A rival Moody's também concluiu hoje a revisão periódica da nota Aa2 da França, mas não tomou nenhuma ação de rating. De acordo com a agência, reformas estruturais começaram a lidar com os desafios como desemprego alto no país, mas o progresso pela sustentabilidade da dívida pública ainda é limitado.