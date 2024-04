Fávaro: Não houve nada de pessoal no desconvite para a Agrishow em 2023

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse que entende o momento político do País no ano passado na Agrishow, e que não teve nada de pessoal no fato de ele ter sido desconvidado. "E eu compreendi o momento, toda a organização da feira compreendeu também o desencontro", disse ele na abertura da Agrishow, hoje em Ribeirão Preto (SP). Segundo ele, o mais importante é que o governo esteve ao lado da indústria de máquinas durante todo o ano passado e injetou R$ 2 bilhões no setor. "E esse ano ainda mais."

Fávaro destacou, ainda, que nos próximos dias deve receber sugestões das entidades representativas do agronegócio para o próximo Plano Safra, e que espera um valor ainda maior.

"A expectativa é que a gente consiga, e já é determinação do presidente Lula, que o plano safra novo seja de novo recorde, seja maior, eficiente, traga outra oportunidade", pontuou.