Na Agrishow, Alckmin diz que responsabilidade fiscal é um dever de todos

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse que a responsabilidade fiscal é um dever de todos, mas que o governo do presidente Lula tem como característica do diálogo entre os Poderes.

"É um diálogo permanente com os demais Poderes e os vários níveis da federação", comentou Alckmin durante a Agrishow, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, após questionamentos sobre a relação com o Congresso sobre a desoneração da folha de pagamento a 17 setores da economia.

Ele destacou que o governo tem buscado uma boa política fiscal e monetária para ter redução de justos e crescimento da economia brasileira. "É um compromisso de todos e o caminho é o diálogo", comentou.