Japão pode ter realizado intervenções no câmbio hoje, mas governo não confirma

O principal órgão monetário do Japão disse hoje que o iene fraco estava prejudicando o poder de compra da população, ao aumentar o preço dos bens importados, como os alimentos, e Masato Kanda, vice-ministro das finanças, falou há pouco que o governo responderia com firmeza aos movimentos excessivos no mercado cambial.

Segundo fontes, o Japão já interveio no câmbio para sustentar o iene, mas Kanda não comentou sobre o assunto. Ele disse apenas que era função do governo responder com "firmeza" aos movimentos excessivos no mercado cambial impulsionados pelos especuladores.