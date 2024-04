Mercado já vê 1/4 de chance de o Fed manter juros em 2024, mostra CME

O risco de o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) manter os juros na faixa entre 5,25% e 5,50% durante todo o ano de 2024 atingiu 25% nesta terça-feira, conforme aponta a plataforma de monitoramento do CME Group. A ferramenta, no entanto, ainda aponta que o cenário mais provável é de autoridade monetária determinar um único corte de 25 pontos-base no período.

Há pouco, o recurso indicava 25,0% de probabilidade de os juros seguirem no nível atual até dezembro, comparado com 18,4% na véspera. Ao mesmo tempo, a hipótese de uma redução de 0,25 ponto porcentual aumentou de 38,8% para 41,4%, enquanto a de haver uma baixa de meio ponto porcentual recuou de 30,1% para 25,5%.

A reavaliação acompanha preocupações em relação à trajetória da inflação nos EUA, que tem se mostrado persistente. Hoje pela manhã, a aceleração do índice de custo de emprego renovou temores quanto às pressões inflacionárias. Há expectativa pela decisão de amanhã do Fed, que deve manter juros, mas pode sinalizar planos seguintes.