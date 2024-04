Partido Comunista chinês convocará reunião para tratar de desaceleração econômica em julho

O Partido Comunista da China disse que convocará uma reunião para definir políticas econômicas em julho, após um atraso incomum que alimentou a inquietação sobre a forma como a liderança está tratando da desaceleração da economia. Em uma reunião realizada nesta terça-feira, os líderes seniores do partido alertaram sobre o "aumento significativo das incertezas externas".

Os 24 membros do Politburo concordaram em reunir o Comitê Central do partido em Pequim em plenária para discutir o desenvolvimento econômico e as reformas.

O partido não especificou quando será realizada a plenária em julho. O intervalo de aproximadamente 17 meses entre esse próximo conclave e o mais recente, em fevereiro de 2023, é o maior intervalo desde um interlúdio de aproximadamente 20 meses que abrangeu 2018 e 2019. Fonte: Dow Jones Newswires.