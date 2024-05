Tesouro dos EUA diz não antecipar elevar cupom nominal ou tamanho de leilões de FRN

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos publicou relatório na manhã desta quarta-feira, no qual afirma que não antecipa elevar o cupom nominal ou o tamanho de seus leilões de notas de juro flutuante (FRN, na sigla em inglês) "por pelo menos os próximos vários trimestres".

O Tesouro diz que oferecerá US$ 125 bilhões em títulos para refinanciar aproximadamente US$ 107,8 bilhões em notas detidas por investidores privados, com vencimento para 15 de maio.

A emissão levantará novo dinheiro de investidores privados de aproximadamente US$ 17,2 bilhões.

Os títulos são: uma oferta de T-notes de 3 anos no montante de US$ 58 bilhões, com vencimento em 15 de maio de 2027; uma de T-notes de 10 anos no montante de US$ 42 bilhões, com vencimento em 15 de maio de 2034; uma de T-bonds no total de US$ 25 bilhões, com vencimento em 15 de maio de 2054.

O relatório também anuncia o lançamento de um programa de recompras, com cronograma preliminar para entre maio de julho deste ano, sendo a primeira operação prevista para 29 de maio.

Até julho, o Tesouro planeja conduzir recompras semanais para apoiar a liquidez de até US$ 2 bilhões por operação em títulos de cupom nominal e US$ 500 milhões por operação de títulos atrelados à inflação (TIPS).

Para dar maior previsibilidade a essas operações de um modo regular e previsível, o Tesouro pretende anunciar um cronograma delas a cada relatório de refinanciamento trimestral.