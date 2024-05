Ouro fecha em leve baixa e recua na semana, com perspectivas para o Fed no radar

O contrato mais líquido do ouro fechou em leve baixa nesta sexta-feira, 3, encerrando uma semana de queda para o metal. As perspectivas para a política do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) são o grande destaque do mercado financeiro, especialmente com a divulgação do payroll (dado de emprego) dos Estados Unidos de abril nesta sexta.

A geração de empregos mais fraca que o esperado acabou impulsionando a visão de que o banco central poderá cortar taxas em alguma das próximas reuniões. Neste cenário, as tensões geopolíticas, que apoiaram os preços nos últimos meses, ficaram de lado.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para junho fechou em baixa de 0,04%, a US$ 2.308,60 a onça-troy, e caiu 1,64% na variação semanal.

Para o Commerzbank, embora o preço do ouro esteja sendo negociado mais de US$ 100 abaixo do seu máximo do ano, é relativamente robusto tendo em conta a correção nas expectativas da taxa de juro dos EUA.

"O preço do ouro absorveu facilmente a posição cautelosa do presidente do Fed, Jerome Powell, na conferência de imprensa na quarta-feira, na qual reconheceu pouco progresso adicional na luta contra a inflação", aponta o banco. "Neste contexto, não há pressa em cortar as taxas de juro, e esperamos que o preço do ouro se estabilize no nível atual de US$ 2.300 por onça troy", projeta.

Relatório do Conselho Mundial do Ouro nesta semana apontou que a demanda foi a mais forte num primeiro trimestre em oito anos. A procura foi impulsionada por compras robustas por parte dos bancos centrais, que, com 290 toneladas, registraram o nível mais elevado para um primeiro trimestre e o quarto trimestre mais forte desde o início da série de dados em 2010. Os maiores compradores foram os bancos centrais da Turquia, China, Índia e Casaquistão.

Do lado da oferta, a produção mineira subiu para o seu nível mais elevado num primeiro trimestre desde o início da série de dados em 2000, mas permaneceu abaixo do nível dos três trimestres anteriores.

A oferta de ouro reciclado atingiu o máximo dos últimos três anos e meio e o nível mais elevado no primeiro trimestre desde 2014, com o nível de preços significativamente mais elevado provavelmente a desempenhar um papel.