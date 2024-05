Berkshire Hathaway registra lucro líquido de US$ 12,7 bi no primeiro trimestre 2024, queda de 64,2% ante mesmo período do ano passado

A Berkshire Hathaway registrou lucro líquido de US$ 12,702 bilhões no primeiro trimestre de 2024, queda de 64,2% ante mesmo período de 2023, segundo balanço divulgado há pouco. O resultado corresponde a lucro por ação (EPS) de US$ 8.825 para as ações classe A e de US$ 5,88 para as de classe B.

Em igual período do ano passado, a gestora - que tem Warren Buffett como CEO - teve lucro líquido de US$ 35,504 bilhões, e EPS de US$ 24.377 e US$ 16,25 para as ações classe A e B, respectivamente.

Apesar da queda de 64% no lucro líquido em um ano, a Dow Jones aponta que analistas esperavam que o tombo fosse ainda maior, de 72%.

Já os lucros operacionais saltaram 39% na comparação anual, para US$ 11,222 bilhões. Analistas, segundo a Dow Jones, esperavam que os lucros operacionais por ação subissem para US$ 4,47, com as receitas aumentando 2% para um pouco mais de US$ 87 bilhões.

A empresa comprou de volta US$ 2,6 bilhões em ações no primeiro trimestre, acima dos US$ 2,2 bilhões no quarto trimestre de 2023.