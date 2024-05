CNseg pede que associadas adiem prazo de vencimento de boletos de seguros por chuvas no RS

Em meio às fortes chuvas no Rio Grande do Sul, a Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) recomenda às suas associadas que atuam no Estado a prorrogação do vencimento dos boletos dos contratos de seguros de todos os segmentos cujo prazo de pagamento ocorra entre 1º e 10 de maio.

Segundo a CNeg, a recomendação é uma maneira de minimizar os impactos da tragédia na região gaúcha.

A Confederação sugere ainda que as seguradoras avaliem a extensão temporária dos contratos que se encerram no período entre 1º e o dia 10 deste mês, como forma de reduzir os prejuízos dos cidadãos.

A ideia é permitir que os bens segurados permaneçam cobertos dentro das condições previamente acordadas. "Ambas as medidas devem ser implementadas sem qualquer prejuízo no atendimento da cobertura dos contratos", cita.