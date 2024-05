Após conversa com setor de veículos, Lula prega juro baixo e tempo maior de pagamento

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse que o governo teve conversas com representantes da indústria automobilística para apresentar demandas que incentivem a venda de carros por preços mais acessíveis. As declarações ocorreram durante entrevista no programa Bom Dia, Presidente, da EBC, junto aos ministros Rui Costa (Casa Civil) e Paulo Pimenta (Secom), nesta terça-feira, 7.

"Estamos conversando com a indústria automobilística. Eles têm banco, eles têm que baixar a taxa de juros, aumentar o tempo de pagamento, porque o pobre compra carro, mas é preciso que seja acessível. Tem que ter mais carro popular para ele poder comprar", disse o presidente.

Lula disse ter deixado o seu segundo mandato, em 2010, com o índice de 3,8 milhões de carros vendidos por ano, e que retornou ao poder em 2023 com um nível bem menor, de 1,8 milhão de carros vendidos anualmente.

"Já voltamos a vender 2,3 milhões", disse o presidente.

No mesmo programa, Lula afirmou que "a economia está indo bem" e disse esperar que "a taxa de juros continue caindo".