BC adia concurso público em razão da calamidade no RS

Em razão da situação de calamidade pública no Rio Grande do Sul, o Banco Central informou nesta quarta-feira, 8, que decidiu adiar a data do concurso público para a contratação de 100 novos servidores.

O certame seria realizado no dia 19 de maio e ainda não há definição sobre nova data. Segundo o BC, será necessário aguardar a normalização das condições em Porto Alegre, onde as provas serão aplicadas.

A autoridade monetária informou ainda que o concurso conta com 1.100 inscritos no Rio Grande do Sul, o que equivale a cerca de 3% dos mais de 38 mil candidatos. "O adiamento não trará nenhum impacto financeiro para o Banco Central", completou a instituição.