Com licença de operação suspensa, Vale dá férias coletivas em mina de cobre Onça Puma, no Pará

Com as atividades na Mina de Onça Puma, em Ourilândia do Norte (PA), paralisadas devido à suspensão da licença pelo governo estadual, a Vale vai dar férias coletivas para 108 funcionários, disse a empresa em nota. A medida começa a valer em 23 de maio e deve durar 30 dias, conforme o comunicado.

"A companhia reforça o cumprimento das condicionantes e dos controles socioambientais da sua atividade conforme determina a legislação e em respeito às comunidades vizinhas. A Mineração Onça Puma segue adotando as medidas cabíveis para buscar reverter a decisão e seguir com a contribuição socioeconômica no município de Ourilândia do Norte", afirmou a Vale na nota nesta quarta-feira, 8.

A Vale informou, em 22 de fevereiro, que a Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Pará (Semas) havia suspendido a licença de operação de Onça Puma.

A Semas alegou descumprimento de condicionantes ambientais. No dia 26, a mineradora informou que conseguira liminar para restabelecer a licença. Mas, o Estado interpôs recurso, e no início de abril o Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) suspendeu a liminar.

Na teleconferência sobre os resultados do primeiro trimestre, em 25 abril, o presidente do Conselho de Administração da Vale Base Metals, Mark Cutifani, afirmou que a VBM tem trabalhado com as autoridades e líderes comunitários de forma cuidadosa para que tudo seja resolvido de forma célere.