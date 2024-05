Petrobras: FPSO Maria Quitéria, do campo de Jubarte, entra em produção no 1º trimestre de 2025

O navio-plataforma Maria Quitéria do tipo FPSO (unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência, da sigla em inglês) saiu da China na segunda-feira, 6, e chegará ao campo de Jubarte, localizado no pré-sal da bacia de Campos, litoral do Espírito Santo, no segundo semestre deste ano.

A unidade tem capacidade de produzir 100 mil barris de óleo e de processar 5 milhões de metros cúbicos de gás. A previsão é que entre em produção no primeiro trimestre de 2025.

O navio-plataforma Maria Quitéria possui tecnologias para descarbonização, como o ciclo combinado na geração de energia.

Esse arranjo permite reduzir em aproximadamente 20% as emissões de CO2.

A unidade foi afretada pela Petrobras junto à Yinson, também responsável por sua construção.