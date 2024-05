Produção de veículos sobe 24,2% em abril ante abril de 2023, diz Anfavea; vendas crescem 37,4%

No embalo do expressivo crescimento do consumo de automóveis, a produção de veículos subiu de 24,2% no mês passado, frente a abril de 2023, informou nesta quarta-feira, 8, a Anfavea, a associação que representa as montadoras. Entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus, foram produzidas 222,1 mil unidades, o que representa um crescimento de 13,5% frente ao volume de março.

Com o resultado do mês passado, a produção acumulada desde o início do ano chega a 760,1 mil veículos, 6,3% acima do total produzido nos quatro primeiros meses de 2023.

Vendas

As vendas cresceram 37,4% no mês passado, no comparativo interanual, chegando a 220,8 mil unidades emplacadas. O volume se aproxima do patamar de antes da pandemia, já que no mesmo mês de 2019 foram comercializados 231,9 mil veículos.

Frente a março, abril mostrou crescimento de 17,6% nas vendas.

De janeiro a abril, 735,4 mil veículos foram vendidos no Brasil, 16,3% acima dos quatro primeiros meses do ano passado.

O desempenho reflete a melhora nas condições de crédito, dada a queda dos juros, e as compras das locadoras, que estão renovando suas frotas.

Exportações

As exportações, por outro lado, seguem sem mostrar reação, com queda de 19,6% em abril na comparação com o mesmo mês de 2023.

Na margem - ou seja, de março para abril -, a queda dos embarques foi de 16,4%.

Com os 27,3 mil veículos exportados no mês passado, o total embarcado desde o início do ano soma 109,6 mil unidades, uma queda de 26%.

Emprego

O balanço da Anfavea mostra ainda que as montadoras abriram 601 vagas de trabalho em abril, empregando agora 102 mil pessoas.