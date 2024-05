Nível de taxa de utilização da capacidade da Braskem é de 50% por conta do RS

O vice-presidente de Finanças da Braskem, Pedro Freitas, afirmou que o nível atual de utilização de capacidade da empresa hoje está em 50% no Brasil, por conta das fortes chuvas que afetam o Rio Grande do Sul, que exigiram da empresa a paralisação do polo de Triunfo.

Segundo Freitas, a Braskem atua para promover a assistência para a população local, por meio de doações. A petroquímica possui uma parceria com a Cufa, por onde consegue potencializar o atendimento das pessoas afetadas.

O vice-presidente de Finanças informou que por conta da paralisação no RS, houve dano tanto na oferta quanto na demanda de resinas, mas não há risco de falta de abastecimento dos principais produtos, dado que a empresa atua com uma estratégia de otimização da produção, aumentando a operação em outras unidades para compensar a interrupção em Triunfo.

A perda mais relevante, segundo Freitas, está na produção de eteno verde, que fica diretamente afetada devido ao fato de que a única planta na região capaz de produzir o material com características sustentáveis é o polo de Triunfo.

Com relação ao processo de due diligence, o executivo mencionou que ainda existe uma empresa com o andamento dessa atividade, sem citar diretamente qual companhia.

Conforme Freitas explicou, não há outra empresa ou novas atualizações no momento. Ainda sobre o assunto, o executivo mencionou que a Petrobras realizou um due diligence em 2023 com a Braskem e ocasionalmente pede atualizações de informações sobre a empresa.

Sobre os desembolsos para reparação dos danos em Maceió, o executivo mencionou que essa permanece sendo a maior prioridade da Braskem em 2024 e a empresa segue com o seu cronograma de entregas de projetos de mitigação de danos.