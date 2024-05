Taxas de juros sobem com Treasuries e cautela antes da ata do Copom

As taxas de juros negociadas no mercado futuro abriram em leve baixa nesta sexta-feira, 10, mas inverteram o sinal e passaram a registrar avanço, ainda que próximas dos ajustes da quinta-feira. A virada coincide com a alta dos juros dos Treasuries, embora o dólar permaneça em baixa ante o real.

Apesar do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de abril próximo do teto das estimativas, a análise da abertura do índice suavizou a percepção do índice cheio e não chega a pressionar a curva de juros, que continua refletindo aspectos da última reunião de política monetária do Banco Central, na quarta-feira.

Segundo Alexandre Lohmann, economista-chefe da Constância Investimentos, mesmo com as taxas já distantes das máximas registradas ontem, o mercado ainda opera no modo cautela, à espera da divulgação da ata da reunião do Copom.

"A ata pode vir muito diferente do comunicado, como aconteceu no ano passado. A interpretação sobre os motivos dos quatro votos a favor de um corte de 0,50 ponto na taxa Selic pode variar bastante, voltando a influenciar os ativos. Até lá, o mercado deve operar com um pé atrás", disse Lohmann.

Às 11h04, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2025 tinha taxa de 10,270%, ante 10,267% do ajuste de ontem. O DI para janeiro de 2027 projetava 10,90%, contra 10,88% do ajuste anterior.