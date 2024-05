Vendas no varejo têm leve queda de 0,1% em abril ante mesmo mês de 2023, diz Stone

O varejo teve leve queda de 0,1% no volume de vendas em abril deste ano, na comparação com igual mês de 2023. Já no comparativo com março houve recuo de 0,5% no volume de vendas. Os dados são da 16ª edição do Índice de Atividade Econômica Stone, feito em parceria com o Instituto Propague.

Na análise por segmentos, registram queda na comparação anual: Hipermercados, Supermercados, Produtos Alimentícios, Bebidas e Fumo (-7,0%); Tecidos, Vestuário e Calçados (-3,6%); e Livros, Jornais, Revistas e Papelaria (-2,5%).

Já outros três setores registraram alta na comparação com mesmo período de 2023: Material de Construção (+6,7%); Móveis e Eletrodomésticos (+6,5%); e Artigos Farmacêuticos (+6,0%).

Na apuração por regiões, só dez Estados se destacam com resultados positivos no mês, no comparativo ano contra ano: Amazonas (7,1%), Sergipe (3,9%), Piauí (3,3%), Tocantins (1,8%), Maranhão (1,2%), Mato Grosso (0,9%), Sergipe (0,9%), Ceará (0,7%), Paraíba (0,3%), e Roraima (0,1%). No Distrito Federal, também houve um aumento de 5,13%.

Dentre as quedas, 15 estados apresentaram baixas no mês: Amapá (-13,5%), Rio Grande do Sul (-9,5%), Alagoas (-8,8%), Santa Catarina (-5,1%), São Paulo (-4,3%), Paraná (-4,3%), Mato Grosso do Sul (-4,2%), Rio de Janeiro (-1,8%), Acre (-1,6%), Goiás (-1,2%), Bahia (-0,8%), Espírito Santo (-0,7%), Pará (-0,6%), Minas Gerais (-0,6%) e Pernambuco (-0,1%)