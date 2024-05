Em reunião, Eurogrupo reconheceu avanços realizados na queda da inflação

O presidente do Eurogrupo, Paschal Donohoe, afirmou nesta segunda-feira, 13, que os ministros que participaram da reunião do organismo reconheceram os avanços realizados na queda da inflação na zona do euro. Em coletiva de imprensa, a visão foi compartilhada pelo Comissário para Economia, Paolo Gentiloni, que destacou a trajetória de queda dos preços como uma boa notícia.

Além disso, o italiano citou o crescimento acima do esperado na região, e um mercado de trabalho sólido.

Gentiloni disse ainda que alguns estados membros poderão se mover por conta própria caso não haja avanço comum dentro da União Europeia em termos de mercado de capitais.

A intenção inicial era um acordo com todos os integrantes do bloco para um mercado comum, mas o comissário reconheceu que alguns países poderão "avançar juntos".