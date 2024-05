Alibaba lucra menos que o esperado no 4º trimestre fiscal

A Alibaba informou nesta terça-feira, 14, queda anual de 86% no lucro de seu quarto trimestre fiscal. A empresa teve lucro líquido atribuível a detentores de ações ordinárias de 3,27 bilhões de yuans (US$ 453 milhões) nos três meses encerrados em março, ante 23,516 bilhões de yuans em igual período de 2023. O número ficou bem abaixo das projeções de analistas ouvidos pela FactSet, que esperavam lucro de 15,27 bilhões de yuans.

A receita, por outro lado, subiu 7% no confronto anual, de 208,2 bilhões de yuans a 221,874 bilhões de yuans (US$ 30,73 bilhões), superando a expectativa da FactSet, de 220,6 bilhões de yuans.

A Alibaba também informou resultados do ano fiscal de 2024, encerrado em março. A receita avançou 8%, a 941,168 bilhões de yuans (US$ 130,35 bilhões). Já a mesma métrica de lucro subiu de 72,509 bilhões de yuans a 79,741 bilhões de yuans (US$ 11,044 bilhões).

A empresa disse ainda que seu conselho aprovou um dividendo de US$ 4 bilhões para o ano fiscal de 2024.

*Com informações da Dow Jones Newswires