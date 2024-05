A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da Alemanha permaneceu em 2,2% em abril, a mesma de março, segundo dados finais divulgados nesta terça-feira, 14, pelo Destatis, como é conhecido o escritório de estatísticas do país. Na comparação mensal, o CPI alemão subiu 0,5% em abril. Os resultados confirmaram estimativas preliminares e vieram em linha com as projeções de analistas consultados pela FactSet.