Cenário para a inflação se tornou mais 'desafiador', diz Campos Neto

O presidente do BC citou que há também um debate sobre a possível transmissão do aperto verificado no mercado de trabalho para salários e preços, especialmente a inflação de serviços, e seus impactos na trajetória prospectiva de inflação. "Uma evidência preliminar é a inflação nos serviços intensivos em trabalho, que tem se mostrado persistentemente acima do nível compatível com o cumprimento da meta", disse. "Nossa avaliação é que o cenário prospectivo de inflação se tornou mais desafiador, com o aumento das projeções de inflação de médio prazo, mesmo condicionadas em uma taxa de juros mais elevada", continuou.

Campos Neto comentou também que observaram-se surpresas benignas no período recente, mas também elevação das projeções de prazos mais curtos, envolvendo preços livres e administrados. "Além disso, as expectativas de inflação dos agentes de mercado permanecem desancoradas", evidenciou, enfatizando que as projeções para 2024 e 2025, assim como as inflações implícitas, mostraram piora nas últimas leituras.

O BC também tem acompanhado os desenvolvimentos recentes da política fiscal e seus impactos sobre a política monetária, segundo ele. "O BC reafirma que uma política fiscal crível e comprometida com a sustentabilidade da dívida contribui para a ancoragem das expectativas de inflação e para a redução dos prêmios de risco dos ativos financeiros, consequentemente impactando a política monetária."

Assim como já estava na ata publicada na terça-feira, Campos Neto ressaltou que, ainda que as projeções de resultado primário e de trajetória da dívida não tenham se alterado significativamente, observou-se, no período recente, um aumento do prêmio de risco e uma percepção de piora da situação fiscal, segundo os agentes que respondem o Questionário Pré-Copom.

Também repetindo o documento, o presidente do BC disse que, em sua última reunião, o Comitê de Política Monetária (Copom) debateu possíveis motivos da recente desancoragem das expectativas de inflação, listando como principais fatores: a piora do cenário externo; os recentes anúncios de política fiscal; e a percepção de agentes econômicos acerca do compromisso da autoridade monetária com o atingimento da meta ao longo dos anos.

"De forma mais relevante, o Copom unanimemente avalia que se deve perseguir a reancoragem das expectativas de inflação independentemente de quais sejam as fontes por trás da desancoragem ora observada", afirmou Campos Neto, acrescentando que essa reancoragem é vista como elemento essencial para assegurar a convergência da inflação para a meta.