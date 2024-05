Haddad e Padilha deixam residência oficial do Senado após reunião com Pacheco

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, saiu da residência oficial do Senado após se reunir com o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), na Residência Oficial.

A conversa teve o objetivo de tentar fechar um acordo sobre a desoneração da folha de pagamentos dos municípios, que ainda está travado.

Pacheco neste momento dá uma entrevista coletiva à imprensa para falar sobre a reunião, da qual também participaram o ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (sem partido-AP).

Haddad se reuniu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na manhã desta quinta para, segundo o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues, fechar o texto que será proposto pelo governo aos prefeitos.

O presidente do Senado também discutiu, nos últimos dias, sugestões junto aos prefeitos para o modelo de redução da alíquota previdenciária dos servidores municipais.