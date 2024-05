Alckmin diz estar confiante com votação do Mover amanhã e defende votação separada de taxação

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse estar confiante com a votação do projeto do Mover na Câmara na terça-feira. Na fala, Alckmin voltou a defender a separação do projeto do tema com a taxação de compras internacionais até US$ 50.

"Eu entendo que o ideal é que sejam votações e projetos distintos. Um projeto é o Mover, de estímulo à indústria automobilística, e outro é o projeto da taxação de US$ 50", afirmou o ministro, em coletiva de imprensa.

Apesar da fala, Alckmin ponderou que cabe à Câmara dos Deputados definir. "A negociação sempre deve ocorrer. O que nós queremos é separar uma coisa da outra, porque existem projetos de lei tratando da questão dos US$ 50", acrescentou.