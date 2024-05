Vice-presidente do Fed diz que ainda há 'um caminho pela frente' na questão da inflação

Vice-presidente para Regulação do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Michael Barr afirmou nesta segunda-feira, 20, que o desempenho recente da economia dos Estados Unidos tem sido "forte", com demanda por trabalhadores atendida pelo aumento na oferta, com mais participação na força de trabalho e mais imigrantes. Segundo ele, o crescimento é "sólido" e o desemprego está baixo, enquanto na inflação houve avanços nos dois últimos anos, mas "ainda há um caminho pela frente".

Barr considerou que as leituras de inflação no primeiro trimestre "desapontaram", ecoando avaliação recente do Fed, em discurso durante evento do Fed de Atlanta em Fernandina Beach, na Flórida.

O dirigente se disse "fortemente comprometido" com o mandato de atingir máximo emprego e estabilidade de preços.

Segundo ele, as leituras recentes da inflação ainda não aumentaram sua confiança de que é possível reduzir os juros.

"Creio que estamos em uma boa posição para manter a política e avaliar de perto como as condições se desenrolam", afirmou Barr. "Eu sigo vigilante para os riscos nos dois componentes de nosso mandato", comentou, defendendo a postura atual como "um meio prudente para gerenciar esses riscos".