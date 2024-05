Fed: teremos que manter juros por mais tempo do que esperado para controlar inflação, diz Barr

Vice-presidente de Supervisão do Federal Reserve (Fed), Michael Barr, afirmou nesta terça-feira, 21, que os dirigentes terão que manter juros no nível atual por mais tempo do que esperavam, para aguardar evidências de queda sustentada da inflação. Em evento institucional, Barr reconheceu que há progresso de desinflação dos preços, mas apontou que uma desaceleração maior é necessária.

"Precisamos finalizar o trabalho", disse o dirigente. Na visão dele, o BC americano pode esperar por novos dados, considerando que política monetária está restritiva e a economia continua forte, com baixa taxa de desemprego e crescimento sólido.

Sobre estabilidade do setor financeiro, Barr alertou que os bancos ainda terão que lidar com riscos relacionados às taxas de juros elevadas por algum tempo, por exemplo, em termos de liquidez. As instituições expostas ao setor imobiliário comercial devem ser particularmente afetadas por estes riscos, segundo ele.

Questionado sobre as turbulências do ano passado, o dirigente reiterou que o BC americano e outros reguladores aprenderam diversas lições e estão aplicando em novas regras, como a retirada rápida de depósitos do Silicon Valley Bank (SVB). Sobre as novas regras de capital bancário, Barr afirmou que elas devem ser aplicadas apenas para os maiores bancos dos EUA e buscam atualizar a regulamentação atual para melhorar gerenciamento de riscos.