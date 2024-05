Taxas de juros recuam com Treasuries e dólar com foco em dirigentes do Fed

As taxas de juros negociadas no mercado futuro se sustentam em queda moderada nos vencimentos intermediários e longos, alinhadas ao dólar e aos retornos dos Treasuries. O recuo nos títulos americanos ocorre desde cedo, mas foi consolidado por volta das 11h desta terça-feira, 21, após declarações do diretor do Federal Reserve (Fed) Christopher Waller. Ele reforçou o tom moderado dos seus colegas, defendendo a espera de mais evidências de desaceleração da inflação antes de apoiar um corte de juros. No entanto, afirmou considerar que o viés atual dos indicadores de inflação nos Estados Unidos "é mais de baixa que de alta".

Na avaliação de Waller, a inflação pode estar caminhando de modo lento, mas está "na direção certa", rumo à meta de 2% do Fed. Já o presidente da distrital de Atlanta, Raphael Bostic, disse que o Fed precisará ser cauteloso ao aprovar seu primeiro corte de juros para garantir que o gesto não desencadeie gastos reprimidos de empresas e famílias, colocando o BC em uma situação em que a inflação comece a "saltar".

No cenário interno, o destaque da última hora foram os números da arrecadação de impostos e contribuições federais, que somou R$ 228,873 bilhões em abril, uma alta real (descontada a inflação) de 8,26% na comparação com o resultado de abril de 2023. Em relação a março, a arrecadação avançou 19,62%, em termos reais. De acordo com a Receita, esse é o melhor resultado para o mês de abril em termos reais na série histórica, iniciada em 1995. O resultado veio levemente acima da mediana das expectativas das instituições ouvidas pelo Projeções Broadcast, de R$ 228,3 bilhões.

Às 11h45 desta terça, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) tinha taxa de 10,350%, ante 10,375% do ajuste da véspera. O DI para janeiro de 2027 projetava 10,99%, contra 11,05% do ajuste anterior. A taxa do DI para janeiro de 2029 estava em 11,48%, de 11,55%.