Dirigentes do Fed esperam inflação elevada por mais tempo nos EUA, mostra ata

Dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) esperam que a inflação fique elevada por mais tempo nos Estados Unidos do que era previsto na reunião de março. Mesmo assim, a desaceleração à meta de 2% ainda é o cenário provável no médio prazo, segundo consta na ata da última reunião de polícia monetária do Fed, que aconteceu em 30 de abril e 1º de maio, e manteve os juros inalterados no país.

A ata diz que os dirigentes reconhecem a ausência de progresso na desinflação no primeiro trimestre deste ano, e estão alerta para o avanço nos preços, que segue excessivamente incerto.

Eles identificaram avanço no núcleo de serviços, com exceção de moradias, e isto deve mantê-los "muito atentos aos riscos de inflação".