No Japão, rendimento do JGB de 10 anos atinge 1% pela primeira vez em 11 anos

O juro do título do governo japonês de 10 anos atingiu 1% pela primeira vez em mais de uma década, refletindo expectativas de mais aperto monetário por parte do Banco do Japão (BoJ).

Na tarde desta quarta-feira, 22, pelo horário do Japão, o rendimento do chamado JGB de 10 anos alcançou 1%, nível intraday que não se via desde maio de 2013, segundo dados da Quick.

Investidores vêm especulando sobre o momento da próxima elevação do juro básico do BoJ e uma possível redução em suas compras de JGBs, após o banco central japonês encerrar sua política de juro negativo e interromper boa parte de suas agressivas medidas de flexibilização monetária em março.

Alguns analistas acreditam que o BoJ poderá desacelerar suas compra de JGBs, em parte para sustentar o iene, que se desvalorizou de forma acentuada nos últimos dois anos, à medida que o Japão manteve uma postura ultra-acomodatícia, enquanto outros países elevaram juros. Fonte: Dow Jones Newswires.