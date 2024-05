Target lucra menos que o esperado no 1º trimestre fiscal; no pré-mercado, ação tomba 8%

A Target teve lucro líquido de US$ 942 milhões em seu primeiro trimestre fiscal (encerrado em 4 de maio), equivalente a US$ 2,03 por ação e menor do que o ganho de US$ 950 milhões apurado em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira (22). O resultado por ação da rede varejista americana veio abaixo da previsão de analistas consultados pela FactSet, de US$ 2,06. Já a receita teve queda anual de 3,1% no trimestre, a US$ 24,53 bilhões, mas ficou ligeiramente acima do consenso da FactSet, de US$ 24,52 bilhões. Às 8h15 (de Brasília), a ação da Target sofria um tombo de 8% no pré-mercado de Nova York. *Com informações da Dow Jones Newswires.