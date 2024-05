Magda Chambriard já se reúne na Petrobras para avaliar cenário da empresa

"Magda é muito centrada no rito, tem feito reuniões, mas não usa a sala da presidência", informou uma fonte. "Deve sugerir novos nomes para a diretoria, mas quem vai dar a palavra final é o conselho", explicou uma das fontes.

Mudanças na diretoria são inevitáveis, apurou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), mas os nomes terão que passar pelo crivo dos conselheiros. Pelas mãos da nova presidente, apenas gerentes executivos podem ser trocados sem a aprovação do órgão máximo da companhia.

Um dos nomes que deve ficar é do diretor de Sustentabilidade e Transição Energética, Maurício Tolmasquim. A dúvida é quem será o substituto de Sergio Caetano Leite, ex-diretor Financeiro e de Relações com os Investidores que tinha um bom acesso com o mercado.

"Teremos uma semana de boas notícias. Ela vai trabalhar para dentro, ao contrário do Jean Paul, que trabalhava para fora", disse uma fonte referindo-se à série de viagens dentro e fora do País do ex-presidente da estatal e a grande exposição nas redes sociais

Refino

Segundo o Broadcast apurou, a decisão tomada na quarta-feira (22), pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), de recuar da decisão de obrigar a Petrobras a vender refinarias, vai facilitar as negociações de Magda para a volta da estatal à refinaria baiana, uma das maiores cobranças dos petroleiros e do Planalto.