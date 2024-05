Ceron: Devemos publicar o 1º edital de leilão do eco Invest Brazil nas próximas semanas

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, afirmou que o governo deve publicar o primeiro edital de leilão do Eco Invest Brazil, programa do governo com foco em investimento verde, nas próximas semanas, com expectativa de atrair bilhões de dólares para o País. O programa também prevê a criação de um mecanismo de hedge para minimizar os riscos da volatilidade cambial.

Ceron explicou que esses leilões serão feitos para que as instituições financeiras possam competir por linhas de financiamento para alavancar investimento externo, seja via dívida ou mercado de capitais.

Ele também afirmou que o País sempre pecou no modelo de financiamento para projetos de infraestrutura. "Essa insuficiência do modelo do Estado fazendo todo esse papel fica muito clara. O padrão de financiamento em que o Estado diretamente ou via bancos de fomento tenta cumprir esse papel se mostrou insuficiente", disse. Ele lembrou que em alguns momentos houve captações externas pontuais, mas que a exposição ao risco da época não formou o modelo ideal.

O secretário destacou as novas emissões externas realizadas pelo governo desde o ano passado, como um modelo que permite uma guinada nesse modelo, além do mecanismo de hedge cambial, formatado neste ano. Essas ações estão todas atreladas ao Plano de Transformação Ecológica do governo.

Ele ainda disse que recentemente houve mudanças com mais espaço para o mercado de capitais com a emissão de debêntures incentivadas, por exemplo. Ceron também citou o aumento expressivo da capacidade do governo federal na indução de obras, com o PAC, e a retomada de protagonismo do BNDES. Ele participou do Fórum da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (Abdib).