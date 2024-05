Plano 1, o maior da Previ, tem perda de 1,02% no 1º trimestre

O Plano 1 da Previ - maior produto da entidade, com R$ 232 bilhões - fechou o primeiro trimestre com rentabilidade negativa em 1,02%, equivalente à perda de R$ 8,37 bilhões. Já o Previ Futuro registrou rentabilidade de -0,03%.

O resultado se deveu à volatilidade no período, explicou a instituição, citando a queda de 4,5% do Ibovespa, a perspectiva para os juros americanos, os cortes na Selic e a comunicação do Banco Central com indicação de maior cautela.

O Plano 1 seguiu a estratégia de imunização da carteira, que busca concentrar a maior parte dos ativos em renda fixa.

O segmento representa fatia de R$ 140,56 bilhões do patrimônio e, no trimestre, teve rentabilidade de 2,52%, disse a Previ.

Já na renda variável, apontou a entidade, as ações da Vale, que respondem por boa parte da carteira do Plano 1, puxaram para baixo o desempenho do segmento, que encerrou o trimestre com desvalorização de 8,04%.

Apesar da rentabilidade negativa, o plano encerrou o trimestre com superávit acumulado de R$ 6,12 bilhões.

O plano Previ Futuro encerrou o primeiro trimestre com patrimônio de R$ 32,6 bilhões e rentabilidade média de -0,03%. "Os investimentos do plano enfrentaram significativa volatilidade de mercado", disse a Previ.

O Previ Futuro também tem carteira bastante atrelada à renda fixa, que representa a maior fatia do Plano, R$ 22,24 bilhões. Parte da oscilação do resultado se deve à marcação a mercado, explicou a entidade em nota.