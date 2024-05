Haddad fala da proposta do Brasil sobre tributação dos mais ricos no G20

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quinta-feira (23), que a proposta do Brasil para o grupo das 20 maiores economias do globo (G20) de tributar os mais ricos é uma espécie de Pilar 3 da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). A instituição multilateral com sede em Paris conduziu duas fases sobre tributação internacional por meio de uma cooperação — não obrigação — de seus membros.

Haddad deu a declaração durante o encerramento do Simpósio de Tributação Internacional do G20.

A ideia do Brasil, conforme Haddad, é reunir representantes políticos e da academia para que a solução seja desenhada por muitas mãos.