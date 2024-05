Crédito para habitação PF sobe 0,9% em abril e tem alta de 11,1% em 12 meses, diz BC

O estoque das operações de crédito direcionado para habitação no segmento pessoa física cresceu 0,9% em abril ante março, totalizando R$ 1,071 trilhão, informou na manhã desta segunda-feira, 27, o Banco Central. Em 12 meses até abril, o crédito para habitação no segmento pessoa física subiu 11,1%.

Já o estoque de operações de crédito livre para compra de veículos por pessoa física avançou 1,6% em abril ante março, para R$ 306,657 bilhões. Em 12 meses até abril, a variação foi positiva em 16,0%

Já o saldo de crédito para as empresas do setor de agropecuária caiu 0,2% em abril, para R$ 52,319 bilhões. O saldo para a indústria recuou 0,6%, para R$ 850,297 bilhões. O montante para o setor de serviços teve baixa de 0,4%, para R$ 1,301 trilhão.

No caso do crédito para pessoa jurídica com sede no exterior e créditos não classificados (outros), o saldo variou de R$ 4,187 bilhões, valor revisado hoje, para R$ 5,359 bilhões.