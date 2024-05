Déficit em C/C de 2024 passa de US$ 32,20 bilhões para US$ 32,50 bilhões, afirma Focus

A mediana do relatório Focus para o déficit em transações correntes do Brasil em 2024 passou de US$ 32,20 bilhões para US$ 32,50 bilhões. Um mês atrás, essa estimativa era de US$ 32,10 bilhões.

A estimativa intermediária para 2025 continuou indicando déficit de US$ 40 bilhões, pela quinta semana consecutiva.

O mercado espera um superávit comercial de US$ 82 bilhões este ano, estável frente à semana anterior. Um mês atrás, a projeção era de US$ 80 bilhões. Para 2025, a mediana subiu de US$ 76,30 bilhões para US$ 78,0 bilhões. Quatro semanas antes, era de US$ 75 bilhões.

A estimativa intermediária do mercado indica entrada líquida de US$ 70 bilhões em Investimento Direto no País (IDP) este ano, o mesmo nível da semana passada. Um mês atrás, a mediana era de US$ 67 bilhões. Para 2025, a estimativa intermediária caiu de US$ 73,5 bilhões para US$ 73 bilhões, mesmo nível de um mês atrás.