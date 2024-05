Na China, Politburo afirma que riscos financeiros são um grande obstáculo que deve ser superado

O Politburo da China afirmou nesta segunda-feira, 27, que a prevenção e a neutralização dos riscos financeiros estão ligadas à segurança nacional e à segurança patrimonial do povo chinês, afirmando que os riscos são um grande obstáculo que deve ser superado. Segundo a imprensa estatal do país asiático, as regulamentações financeiras devem ser "rígidas" para enviar um sinal forte sobre responsabilidade, disse o Politburo numa reunião presidida pelo líder Xi Jinping, acrescentando que a supervisão financeira deve ter "espinhos" e ser afiada.

Assim, o partido busca estabelecer "um tom estrito, medidas rigorosas e um clima rigoroso na área financeira e o mantendo por muito tempo", diz a publicação.