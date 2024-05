No Japão: juro do JGB renova máxima em 12 anos, com expectativa de normalização monetária

O juro do título do governo japonês de 10 anos renovou máxima em 12 anos nesta segunda-feira, 27, refletindo expectativas de mais aperto monetário por parte do Banco do Japão (BoJ).

Na tarde desta segunda-feira, pelo horário do Japão, o rendimento do chamado JGB de 10 anos subiu 2 pontos-base a 1,025%, atingindo o maior patamar desde abril de 2012.

Desde a semana passada, o retorno do JGB vem renovando sucessivas máximas em meio a crescentes apostas de que o BoJ seguirá normalizando sua política, depois de elevar seu juro básico, em março, pela primeira vez em 17 anos.

Em conferência horas atrás, o vice-presidente do BoJ, Shinichi Uchida, disse que o BC japonês ainda tem "um grande desafio para ancorar as expectativas de inflação em 2%", que corresponde à meta de inflação da instituição. *Com informações da Dow Jones Newswires.