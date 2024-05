Com confiança na desinflação, em breve será apropriado afrouxar política, diz membro do BCE

O dirigente do Banco Central Europeu (BCE) Klaas Knot disse nesta terça-feira, 28, que em breve será apropriado diminuir o nível de restritividade da política monetária, à medida que a instituição se torna cada vez mais confiante de que retornará a inflação para a meta oficial em tempo hábil. Ele ressalvou, porém, que ainda é cedo para declarar que já fizeram uma "travessia segura" rumo ao objetivo desinflacionário.

"As águas ainda poderão ficar agitadas no futuro", afirmou o também presidente do BC holandês, em discurso em evento do Barclays nesta terça. "Dado o ambiente atual, ainda temos de evitar qualquer compromisso com uma taxa futura específica."

Knot disse ainda que o ritmo do relaxamento monetário será ditado por uma abordagem guiada por dados.

Ele frisou que os juros vão lentamente e gradualmente se mover para níveis menos restritivos.