FMI: economia da Alemanha verá recuperação gradual em 2024 antes de acelerar em 2025 e 2026

A economia da Alemanha começou a ver uma recuperação gradual que deverá se manter durante o resto do ano, puxada pelos gastos com consumo à medida que os salários reais continuam a crescer, diz o Fundo Monetário Internacional (FMI).

A instituição prevê que o Produto Interno Bruto (PIB) real alemão aumentará 0,2% em 2024 - apoiado também pela demanda externa -, antes de crescer em ritmo mais forte de 1% a 1,5% ao longo de 2025 e 2026. As avaliações constam em comunicado divulgado nesta terça-feira, 28, na conclusão de uma missão do fundo ao país, no contexto do Artigo IV das regras de funcionamento do organismo internacional.

O FMI projeta ainda que a inflação alemã seguirá caindo em 2024 - e que seu núcleo também desacelerará, embora deva permanecer acima do índice cheio.

A análise aponta que os riscos para as projeções estão, de maneira geral, equilibrados. Os riscos altistas incluem a possibilidade de notícias positivas e menores incertezas estimularem o consumo e o investimento mais rapidamente que o esperado. Já os baixistas são o potencial de maior fragmentação geoeconômica, agravamento de conflitos globais e intensificação do estresse nos mercados imobiliários comerciais globais.