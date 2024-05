No Japão, juro do JGB renova máxima em 12 anos, com expectativa de normalização monetária

O juro do título do governo japonês de 10 anos renovou máxima em 12 anos nesta terça, 28, refletindo expectativas de mais aperto monetário por parte do Banco do Japão (BoJ). Na tarde desta terça-feira, pelo horário do Japão, o rendimento do chamado JGB de 10 anos subiu 1,5 ponto-base a 1,035%, atingindo o maior patamar desde abril de 2012. Desde a semana passada, o retorno do JGB vem renovando sucessivas máximas em meio a crescentes apostas de que o BoJ seguirá normalizando sua política, depois de elevar seu juro básico, em março, pela primeira vez em 17 anos. *Com informações da Dow Jones Newswires.