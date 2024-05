Alta no preço médio do arroz no mês é de 5,01% e há estoque, diz Abras

O vice-presidente institucional da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), Marcio Milan, disse nesta quarta-feira, 29, que os estoques de arroz estão adequados nos supermercados. No entanto, no período de 25 de abril a 28 de maio, a associação registrou um aumento no preço médio do produto de 5,01%.

Milan explica que essa alta foi pontual e se deveu tanto ao aumento da procura pelo produto, quanto por desafios logísticos para a chegada das mercadorias vindas do sul do país, em virtude das enchentes no Estado do Rio Grandes do Sul.

Ele afirmou que é importante que os consumidores pesquisem preços, pois, segundo a associação, há cerca de 60 marcas de arroz no mercado, o que garante variedade de preços.