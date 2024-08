Brasil bate recorde de aberturas de mercados para o agronegócio em 8 meses

O Brasil alcançou um recorde de aberturas de mercado para o agronegócio brasileiro em oito meses, informou o Ministério da Agricultura em nota. Foram 101 mercados abertos para produtos agropecuários até esta quinta-feira, 22 , superando a marca histórica anual de 78 registrados em todo o ano de 2023, segundo a pasta.

Levantamento da Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do ministério mostra que o número acumulado neste ano supera o registrado nos últimos cinco anos. Em 2019, foram 35 novos mercados em 22 países; em 2020, foram 74 em 24 países; em 2021, foram 77 em 33 países; em 2022, foram 53 em 26 países; e em 2023, foram 78 em 39 países, de acordo com dados da pasta.

Neste ano, a maior quantidade de aberturas foi reportada em junho com 26 mercados abertos em 13 países. Na sequência, consta 16 em julho (9 países), 15 em maio (10 países), 10 em março (7 países), 7 em fevereiro (6 países), 9 em janeiro (5 países) e 5 em abril (3 países).

Para o secretário de Comércio e Relações Internacionais do ministério, Roberto Perosa, as aberturas de mercado integram a estratégia de diversificar a pauta e expandir as oportunidades para os produtos agropecuários do Brasil no comércio mundial.

"O alcance de 101 novas aberturas de mercado em apenas oito meses, antes mesmo de encerrar o ano, é um feito histórico para o agro brasileiro. Cada nova conquista reafirma nosso compromisso com o crescimento sustentável e a competitividade do setor, sempre buscando abrir portas para nossos produtores em todos os continentes", destacou Roberto Perosa, secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério.

Em agosto, até o momento, o ministério comunicou 12 aberturas de mercado. Angola autorizou a entrada de ovinos e caprinos vivos para reprodução do Brasil, além de embriões e sêmens desses animais. Costa Rica liberou a entrada de abacates brasileiros. O Egito deu aval para importação de carne bovina com osso do Brasil.

Para o Panamá, o Brasil poderá exportar carnes e miúdos de aves e suínos brasileiros. A União Europeia libertou a comercialização de equinos vivos brasileiros.

Na quarta-feira, a Indonésia abriu seu mercado para erva-mate brasileira, enquanto nesta quinta, a Turquia concordou com a importação de heparina bovina do Brasil.