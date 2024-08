PIB da OCDE mantém ritmo e cresce 0,5% no 2º trimestre de 2024

O Produto Interno Bruto (PIB) dos países que integram a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) cresceu 0,5% no segundo trimestre de 2024 ante os três meses anteriores, segundo dados preliminares de relatório divulgado pela OCDE nesta quinta-feira, 22.

No primeiro trimestre do ano, o PIB da OCDE também havia expandido 0,5% em relação ao último trimestre de 2023.

Apenas no G7, grupo que reúne as sete maiores economias do mundo, o PIB avançou 0,5% no segundo trimestre, ganhando força ante o acréscimo de 0,2% do trimestre anterior, aponta a OCDE. Na comparação anual, o PIB geral da OCDE teve alta de 1,8% no segundo trimestre, um pouco maior do que o aumento de 1,7% do primeiro trimestre.