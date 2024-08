Soberanos da América Latina estão fora do caminho para atingir metas fiscais, diz Fitch

Os soberanos da América Latina estão "amplamente fora do caminho" para atingir as metas de consolidação fiscal de 2024, de acordo com a Fitch Ratings. Segundo a agência de classificação de risco, as posições fiscais na América Latina começaram a piorar em 2023 e continuaram a se deteriorar neste ano.

Para a Fitch, Brasil, Chile e Colômbia estão buscando realizar cortes de gastos para reduzir os desvios das projeções, mas as medidas podem não ser suficientes para alcançar as metas.

"O Uruguai já projeta que não atingirá a meta. O Peru já relaxou a sua, a Costa Rica solicitou autorização legislativa para o fazer o mesmo e o Panamá provavelmente também fará", observa em relatório.

O documento cita as pressões de gastos como a principal razão pela "falha" em alcançar as metas.

Os gastos primários estão aumentando por conta da indexação, assim como os gastos orçamentários e os anticíclicos. Na maioria dos países, as contas de juros também continuam aumentando.