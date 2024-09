Bolsas de NY fecham em alta com novo recorde do Dow após inflação dos EUA sem surpresas

As bolsas de Nova York fecharam sem coesão nesta sexta-feira, com renovação de recorde pelo Dow Jones no fechamento, após uma sessão pontuada pela volatilidade na sequência de dados de inflação, majoritariamente, em linha com as expectativas nos Estados Unidos. Os indicadores ajudaram a consolidar a narrativa de "pouso suave", já que o crescimento da economia norte-americana continua forte e as pressões inflacionárias recuam. Após agosto começar com um baque, com os mercados derretendo diante de temores sobre recessão e o desmonte de algumas posições congestionadas, os índices encerraram o mês com ganho à medida que os dados mais recentes aplacaram as apreensões.

O Nasdaq fechou com alta de 1,13%, aos 17.713,62 pontos. O índice Dow Jones ganhou 0,55%, aos 41.563,08 pontos. O S&P 500 teve variação de 1,01%, aos 5.648,40 pontos. No mês de agosto, o Dow Jones subiu 2,01%, o S&P 500 ganhou 3,90% e completou quatro meses seguidos de ganhos acumulados. O Nasdaq teve alta de 3,30% no acumulado mensal.

O último pregão do mês foi embalado por reação ao índice de preços dos gastos com consumo pessoal (índice de preços PCE) nos Estados Unidos em julho, que deu o "sinal verde" para redução de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em setembro, na visão do ING. O banco, contudo, acredita que a magnitude do corte dependerá do relatório de empregos, o payroll, que será divulgado na próxima sexta-feira.

Entre os movimentos individuais, as ações da Intel saltaram 9,49% após notícia de que a companhia estaria consultando banqueiros de investimento para avaliar novas opções para estancar perdas e reposicionar seus negócios, incluindo a possibilidade de separação de suas áreas de design de produtos e fabricação, conhecida como Foundry, além da possível descontinuidade de alguns projetos, segundo a Bloomberg.

Após o tombo de mais de 6% na véspera, as ações da Nvidia encerraram o dia em alta de 1,51%. As negociações com o ativo são direcionadas ainda pelo resultado apresentado pela empresa na quarta-feira. A Salesforce perdeu 1,60% ainda sob efeito de seu balanço.

*Com Dow Jones Newswires