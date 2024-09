Não contamos com previsão de dividendos extraordinários em 2025, afirma Ceron

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, disse nesta segunda-feira, 2, que o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2025 não traz projeção de dividendos extraordinários.

Ele explicou que a equipe econômica optou por um cenário mais conservador e esclareceu que a principal diferença na projeção para 2025 em relação a 2024 está nos dividendos do BNDES, com uma expectativa de entrar menos R$ 4 bilhões na comparação com este ano.

O PLOA prevê que a União vai arrecadar R$ 33,8 bilhões com a distribuição de dividendos das empresas estatais federais em 2025, sendo R$ 14,6 bilhões da Petrobras, R$ 8,1 bilhões do Banco do Brasil, R$ 6,3 bilhões do BNDES, R$ 1,9 bilhão da Caixa Econômica Federal e R$ 2,9 bilhões de outras empresas menores.

O secretário também afirmou que, com base em números, não é verídica a narrativa de que há expansão da carga tributária. "Ainda estamos em processo de recuperar renúncias não compensadas em 2022", avaliou.