Padilha diz que sabatina de Galípolo deve ser no dia 10 deste mês

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que a expectativa é que a sabatina do indicado para a presidência do Banco Central, Gabriel Galípolo, na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado seja realizada no próximo dia 10. De acordo com ele, mesmo que haja uma aprovação rápida do nome de Galípolo para a instituição monetária, o novo presidente do BC só irá tomar posse ao final do mandato do atual presidente, Roberto Campos Neto.

As declarações ocorreram nesta segunda-feira, (2), após reunião de coordenação do governo com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Participaram da agenda, além de Padilha, os ministros Rui Costa (Casa Civil), Fernando Haddad (Fazenda), Márcio Macêdo (Secretaria-Geral), Laércio Portela (Secom), e os líderes do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), na Câmara, José Guimarães (PT-CE), e no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP).

"A partir de hoje, o presidente Lula reforçou a orientação ao líder Jaques Wagner para acompanhar o indicado Gabriel Galípolo a fazer reuniões, seja com os líderes, seja com os membros da Comissão de Assuntos Econômicos. Tem uma primeira etapa que é a sabatina da Comissão de Assuntos Econômicos, então focar nesse momento de apresentar mais uma vez o Gabriel Galípolo aos líderes e aos membros da Comissão de Assuntos Econômico. Depois, vai ter uma segunda etapa que é o plenário", afirmou Padilha a jornalistas, após a reunião desta manhã. As visitas a congressistas, segundo o ministro, já começarão nesta segunda-feira.