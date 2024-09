BC libera acesso ao Sistema de Valores a Receber para empresas encerradas

O Banco Central informou que disponibilizará, a partir desta terça-feira, 3, o acesso ao Sistema de Valores a Receber (SVR) para a consulta de valores de empresas encerradas. O representante da empresa poderá acessar o sistema com a conta pessoal Gov.br, nível ouro ou prata, e assinar um termo de responsabilidade para fazer a consulta.

"O sistema informa em qual instituição estão os valores da empresa com o CNPJ inativo, os dados de contato da instituição, a faixa e a origem do valor. De posse dessas informações, é preciso entrar em contato com a instituição e combinar a forma de apresentar a documentação necessária para comprovar que é representante legal da empresa encerrada", informou o BC.

Não será possível solicitar o valor diretamente no sistema.