CPI da Turquia desacelera à taxa anual de 51,97% em agosto, em linha com o esperado

A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da Turquia ficou em 51,97% em agosto, uma desaceleração ante 61,8% em julho, segundo dados publicados nesta terça-feira, 3, pela TurkStat, como é conhecida a agência de estatísticas do país. Na comparação mensal, o CPI turco registrou alta de 2,47% em agosto, também menor que a variação positiva de 3,2% em julho, informou a TurkStat. Os dados da inflação de agosto vieram praticamente em linha com as expectativas de analistas consultados pela FactSet, que previam taxa anual de 51,9% e acréscimo mensal de 2,4%.